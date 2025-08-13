Beşiktaş, St. Patrick’s ile Karşılaşacak

BEŞİKTAŞ, RÖVANŞ MAÇINA HAZIRLANIYOR

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında yarın İrlanda’nın St. Patrick’s takımıyla karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda 4-1 kazanarak büyük bir avantaj elde eden siyah-beyazlılar, bu turda ilerlemek için hedefine doğru adım atıyor. Daha önce UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk’e karşı yaşanan mağlubiyetin ardından, Beşiktaş yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam ediyor. Rövanş maçı, Tüpraş Stadyumu’nda saat 21.00’de gerçekleşecek.

AVRUPA KUPALARINDA 256. MAÇ

Beşiktaş, St. Patrick’s ile oynayacağı bu müsabakayla birlikte Avrupa kupalarındaki 256. maçına çıkacak. Önceki 255 karşılaşmada 96 galibiyet, 49 beraberlik ve 110 yenen durum var. Takım, rakip fileleri 344 kez havalandırırken, kalesinde ise 391 gol gördü. Sakat ve cezalı oyuncu bulunmayan siyah-beyazlılarda, sakatlıklarını atlatan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’den forma bekliyor.

Beşiktaş, St. Patrick’s’i geçmesi durumunda, play-off turunda Kazakistan’ın Astana takımı ile İsviçre’nin Lausanne takımlarının eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Lausanne, sahasında oynadığı ilk maçta Astana’yı 3-1’lik skorla yenerek avantaj sağladı. Play-off turu maçlarının tarihleri 21 ve 28 Ağustos olarak belirlendi.

MAÇIN YÖNETİMİ

Beşiktaş ile St. Patrick’s arasında oynanacak olan maçı, Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Antonio Nobre yönetecek. Nobre’nin yardımcıları Pedro Ribeiro ile Nelson Pereira olacak. Mücadelenin 4. hakemi David Rafael Oliveira da Silva, VAR’da ise Andre Narciso görev alacak.