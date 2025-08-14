Beşiktaş, St. Patrick’s ile karşılaştı

BEŞİKTAŞ İLK YARIDA ŞOK OLDU

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda, Beşiktaş ile İrlanda ekibi St. Patrick’s arasında rövanş maçı oynandı. Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada, Beşiktaş ilk yarıda beklenmedik bir durumla karşılaştı. Maça çok hızlı giren konuk takım, maçın sadece 9. saniyesinde Gabriel Paulista’nın elle oynama kararı ile penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Conor Carty, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

DURAN TOP SONRASI TEHLİKE

İlk yarının sonlarına doğru St. Patrick’s, bir duran top kazanarak tehlikeli bir an daha yarattı. Karambol sonucu topu önünde bulan Ryan McLaughlin, Mert Günok’u geçerek 43. dakikada skoru 2-0’a taşıdı. Bu gol sonrasında Beşiktaş taraftarları, takımlarına büyük bir tepki gösterdi. Islıklar eşliğinde takımlarını uyaran taraftarlar, “Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin” tezahüratlarıyla eleştirilerini dile getirdi.