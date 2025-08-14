Beşiktaş, St. Patrick’s ile Maçta Değişti

BEŞİKTAŞ’TA DEĞİŞİKLİKLER

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, St. Patrick’s ile oynadıkları ilk maça göre rövanş karşılaşmasında kadroda 2 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick’s ile karşılaşıyor. Solskjaer, bu müsabakada rakipleriyle İrlanda’da oynanan karşılaşmanın 11’ine göre eski kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı. Norveçli teknik adam, Joao Mario ve Ernest Muçi’nin yerine Kenny Arroyo ile Milot Rashica’yı görevlendirdi.

SAHADAKİ İSİMLER

Beşiktaş, St. Patrick’s karşısına; Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Kenny Arroyo, Rafa Silva, Milot Rashica ve Tammy Abraham 11’i ile sahaya çıktı. Siyah-beyazlı takımın yeni transferi olan Wilfred Ndidi ise, Premier Lig takımlarından Leicester’dan katıldığı için bu müsabakayı tribünden izlemek zorunda kaldı. 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, UEFA listesinde yer almadığı için bu maçta görev alamıyor.

MONTELLA TRİBÜNDEN İZLİYOR

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu’ndaki St. Patrick’s ile yaptığı mücadeleyi tribünden takip ediyor. İtalyan teknik adam, kurmaylarıyla birlikte Tüpraş Stadyumu’ndaki yerini alarak bir süre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile de sohbet etti.