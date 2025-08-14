Haberler

Beşiktaş, St. Patrick’s’le 3-2 Galip

BEŞİKTAŞ’IN GOLCÜSÜ ABRAHAM’IN GOL SAYISI BEŞE YÜKSELDİ

Beşiktaş’ın İngiliz forveti Tammy Abraham, St. Patrick’s karşısında attığı gollerle siyah-beyazlı formayla gol sayısını 5’e yükseltti. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında İrlanda ekibi St. Patrick’s’i 3-2 mağlup etti. Sezonun başında kadroya katılan Tammy Abraham, karşılaşmanın 29. dakikasında attığı golle Beşiktaş’a 2-2’lik eşitliği sağladı. Bu gol, Abraham’ın siyah-beyazlı takımda ulaştığı 5. gol oldu.

ABRAHAM’IN GOL DOLU PERFORMANSI

Tammy Abraham, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’ndaki Shakhtar Donetsk karşısında 1 gol kaydederken, St. Patrick’s ile oynanan ilk maçta ise 3 gol atmıştı. Maçta 11’de başlayan Abraham, 63. dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu’na bıraktı. Beşiktaş taraftarları, Abraham’ın performansını büyük bir heyecanla takip ediyor.

Brondby, Vikingur’u 4-0 yendi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Brondby, ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Vikingur'u 4-0 yenerek eledi, 10 kişi kalmasına rağmen başarı gösterdi.
13 Yaşındaki Çocuk Fındık Bahçesinde Bulundu

Altınordu'da kaybolan 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, 5 saatlik aramaların ardından fındık bahçesinde sağ olarak bulundu. Çocuğun sağlık durumu iyi.

