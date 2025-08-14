Haberler

Beşiktaş, St. Patrick’s’le Maç Yaptı

BEŞİKTAŞ VE ST. PATRICK’S MAÇINDA PENALTI KARARI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunun rövanşında, sahasında St. Patrick’s ile karşılaştı. İlk maçta 4-1 gibi etkileyici bir galibiyet elde eden Beşiktaş, bu kez sahasında zorlu bir mücadeleye çıktı. Maç, konuk ekip St. Patrick’s’in etkili başlangıcıyla dikkat çekti.

PENALTIYLA GELEN HIZLI GOL

Karşılaşmanın başlama düdüğünden sadece 9 saniye sonra, St. Patrick’s penaltı kazandı. Sol kanattan yapılan ortada, Beşiktaşlı Gabriel Paulista’nın elle müdahalesi sonrası maçın hakemi VAR monitörüne gitti. Pozisyonu inceledikten sonra beyaz noktayı gösterdi. İrlanda temsilcisi St. Patrick’s, penaltı atışını kullanan Carty ile 3. dakikada 1-0 öne geçti.

Muratpaşa’da Yangın, İtfaiye Kurtardı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir binada çıkan yangında itfaiye, alevlere müdahale ederek söndürdü. İçerideki iki köpek ise ekipler tarafından kurtarıldı.
Pazaryeri’nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, zamanında müdahale sayesinde ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangın sırasında bir kulübe zarar gördü, ekipler bir kaplumbağayı kurtarıp doğaya geri bıraktı.

