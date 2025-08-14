Beşiktaş, St. Patrick’s’le Maç Yaptı

BEŞİKTAŞ VE ST. PATRICK’S MAÇINDA PENALTI KARARI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunun rövanşında, sahasında St. Patrick’s ile karşılaştı. İlk maçta 4-1 gibi etkileyici bir galibiyet elde eden Beşiktaş, bu kez sahasında zorlu bir mücadeleye çıktı. Maç, konuk ekip St. Patrick’s’in etkili başlangıcıyla dikkat çekti.

PENALTIYLA GELEN HIZLI GOL

Karşılaşmanın başlama düdüğünden sadece 9 saniye sonra, St. Patrick’s penaltı kazandı. Sol kanattan yapılan ortada, Beşiktaşlı Gabriel Paulista’nın elle müdahalesi sonrası maçın hakemi VAR monitörüne gitti. Pozisyonu inceledikten sonra beyaz noktayı gösterdi. İrlanda temsilcisi St. Patrick’s, penaltı atışını kullanan Carty ile 3. dakikada 1-0 öne geçti.