Beşiktaş St. Patrick’s Maçı Canlı İzle

BEŞİKTAŞ ST. PATRICK’S RÖVANŞ MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTILARI

Beşiktaş ile St. Patrick’s arasında oynanacak rövanş maçı, birçok taraftar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bu karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler, “Beşiktaş St. Patrick’s rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz izlenebilir mi?” gibi sorulara yanıt arıyor. Rövanş maçı, Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki geleceği açısından kritik bir öneme sahip.

MAÇIN DETAYLARI VE YAYIN HAKLARI

Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan bu karşılaşma, HT Spor’dan canlı yayınlanacak. Mücadelede, Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Antonio Nobre görev alacak. Beşiktaş St. Patrick’s rövanş maçı, 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak. HT Spor, Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV ve Turkcell TV+ gibi platformlardan şifresiz ve ücretsiz bir şekilde izlenebiliyor. Kullanıcılar herhangi bir özel paket ya da ek ücret ödemeden bu yayını takip edebilir.

YAYIN KANALLARI VE UYDUSAL VERİLER

Beşiktaş St. Patrick’s maçı için belirlenen yayın kanalları şu şekildedir:

– Digiturk: 75. kanal

– D-Smart: 79. kanal

– Tivibu: 87. kanal

– Kablo TV: 227. kanal

– Turkcell TV+: 73. kanal

Bu platformlardan birine abone olan kullanıcılar, HT Spor’u kolaylıkla ve ücretsiz olarak izleyebilir. Ayrıca, uydu ile ilgili teknik veriler ise şöyle:

– Uydu: Türksat 4A

– Frekans: 11837 V

– Sembol Oranı: 30000

– FEC: 2/3

– Şifreleme: Yok