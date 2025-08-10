Beşiktaş, St. Patrick’s Maçı İçin Hazır

ANTRENMAN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nin 3. eleme turunda İrlanda’nın St. Patrick’s ekibiyle yapacağı rövanş için hazırlıklara, iki günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla giriş yaptı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarına odaklandı.

ISINMA VE TOP KAPMA ÇALIŞMALARI

Antrenmana ısınma koşularıyla başlayan takım, ardından 5’e 2 top kapma çalışmasıyla rutinine devam etti. Yaklaşık 1.5 saat süren bu antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi. Takım, bu hazırlıklarla rövanş öncesi formunu artırmayı hedefliyor.