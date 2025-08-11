Beşiktaş, St. Patrick’s Maçına Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ’IN MÜCADELE HAZIRLIĞI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndaki rövanş maçı için hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam ediyor. İrlanda temsilcisi St. Patrick’s ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı ekip, antrenmanlarını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde gerçekleştiriyor.

ANTRENMAN DETAYLARI

Bugünkü antrenman, ısınma koşularıyla başladı ve ardından 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı. İdman, çift kale taktik maçı ile son buldu. Bu antrenman, takımın skor avantajı elde etme hedefini destekleyecek şekilde tasarlandı. Ayrıca, siyah-beyazlıların yeni transferi Wilfred Ndidi de bu antrenmanla birlikte takımla ilk kez buluştu.