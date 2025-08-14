Beşiktaş St Patricks Maçı Ht Spor’da

BEŞİKTAŞ ST PATRICKS MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Beşiktaş ile St Patricks arasındaki UEFA Konferans Ligi maçı için saatler yaklaşıyor. Taraftarlar, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Beşiktaş St Patricks maçı nereden izlenebilir?

CANLI YAYIN DETAYLARI

Beşiktaş St Patricks maçı HT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, Beşiktaş St Patricks karşılaşmasını HT Spor üzerinden şifresiz olarak takip edebilir. Ek olarak, HT Spor’un resmi internet sitesi üzerinden de maçın canlı yayınını izlemek mümkün.

Beşiktaş St Patricks maçı bu akşam saat 21.00’de başlayacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı HT Spor’dan canlı olarak izleyebilir.