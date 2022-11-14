Beşiktaş stadında taziye mesajı

Dün İstiklal Caddesi’nde meydana gelen kanlı saldırı sonrası Vodafone Park’ta yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayınlandı.
Taksim’de bulunan İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamanın ardından Süper Lig’de bugün oynanması planlanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması ileri tarihe ertelendi.
Yaşanan erteleme sonrasında tribünlerde bulunan taraftarlar stat dışına alınırken, stada gelen Beşiktaş kafilesi de otobüsten inmeden tesislere geri döndü. Stadyumun boşaltılmasıyla birlikte Beşiktaş Kulübü, patlamada hayatını kaybedenler için Vodafone Park’ta taziye mesajı yayınladı.
Stadyumda bulunan LED ekranlarda ‘Başımız sağ olsun’ ve ‘#Taksim’ mesajları yer aldı.