Beşiktaş Su Kesintisi Açıklandı

SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Beşiktaş’ta su kesintisi hakkında bilgiler paylaşıldı. İSKİ, İstanbul genelinde bazı ilçelerde su kesintisi olacağını bildirdi. Bu nedenle, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu sıkça araştırılıyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA BİLGİLERİ

Beşiktaş’ta etkilenen mahalle “AKAT MAH.” olarak belirtildi. Arıza açıklaması, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” şeklinde açıklandı. Su kesintisi, 18 Ağustos 2025 tarihinde saat 13:33:43’te başlayacak ve tahminen saat 17:30’da sona erecek. Daha fazla bilgi için ALO 185 rehberlik hizmeti kullanılabilir.

ÖNEMLİ

Siverek’te traktör devrildi, sürücü yaralı

Siverek'te Mustafa Ekinci'nin kullandığı traktör köprüden düştü. Kaza sonrası sürücü yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Sinop’ta Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleşti

Sinop’un Gerze ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda, 30 litre etil alkol bulundu ve bir kişi gözaltına alındı.

