Beşiktaş Su Kesintisi Açıklandı. İSKİ Bilgisi Paylaşıldı

BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde su kesintisi hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2 Eylül günü meydana gelecek su kesintisini ilan etti. Bu tarihte birçok ilçede su akışı duracak ve vatandaşlar su kesintisinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

MURADİYE MAHALLESİ ETKİLENİYOR

Kesintiden etkilenen bölgeler arasında Muradiye Mahallesi de yer alıyor. İSKİ, bu kesintinin sebebini içme suyu hatlarında meydana gelen arıza olarak açıkladı. Ayrıca, 1000 mm çaplı ana isale hattındaki arıza nedeniyle su kesintisinin yaşandığını vurguladı.

SU KESİNTİSİ TARİHLERİ

Kesintinin başlangıç tarihi 2 Eylül 2025 saat 13:39:52 olarak belirlendi. Tahmini bitiş tarihi ise aynı gün içinde, saat 17:30 olarak duyuruldu. İlgilenen vatandaşların daha fazla bilgi almak için ALO 185 hattını arayabilecekleri belirtildi.

ÖNEMLİ

Michael Saylor’ın Şirketi Stratejik Alım Yaptı

Strategy, son alımında 449 milyon dolarlık Bitcoin satın alarak varlığını 636,505 BTC'ye ulaştırdı. Ağustos'taki alım, temmuz ayına göre belirgin bir düşüş gösteriyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başkanı Özgür Özel’in Sinop’taki Füze Atışları Üzerine Açıklamaları Yanıltıcı. Sinop Halkı, Füze denemelerinin Balıkçılığa Zarar Vermediğini Belirtiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sinop'taki füze atış testleriyle ilgili açıklamaları, yerel halkta geniş bir etki yarattı.

