Haberler

Beşiktaş Su Kesintisi Açıklandı. İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Verildi. Sular 14:53’te Kesilecek. ALO 185 İle İletişim Kurun

BEŞİKTAŞ’TA SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Beşiktaş’ta su kesintisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 14 Ağustos günü İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor.

KESİNTİDEN ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA SEBEBİ

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, su kesintisinden etkilenecek mahalleler arasında Cihannuma Mahallesi yer alıyor. Arıza açıklaması ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak belirtiliyor.

SU KESİNTİSİNİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

Kesinti, 14 Ağustos 2025 tarihinde saat 14:53’te başlayacak ve tahmini olarak 18:00’de sona erecek. Kesinti ile ilgili detaylı bilgi almak için ALO 185 hattı aranabilir.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırşehir’de Sentetik Hap Operasyonu Yapıldı

Kırşehir'de jandarma, uyuşturucu ticareti yapan iki kişiyi gözaltına aldı ve operasyonda 1.823 sentetik hap ele geçirildi.
Haberler

Çorlu’da Yangın Evleri Tuttu

Çorlu'da başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak 5 evi ve bir anaokulunu etkiledi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.