Beşiktaş Su Kesintisi Bilgileri Duyuruldu

SU KESİNTİSİNİN DETAYLARI

Beşiktaş bölgesinde su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Haziran günü İstanbul genelinde su kesintisi yaşayacak olan ilçeleri açıkladı. Kullanıcılar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor. Su kesintisinin etkilediği mahalleler arasında belli başlı yerler bulunuyor.

ETKİLENEN MAHALLELER

Kesintiden etkilenecek mahallere dair bilgiler yer almakta. Öne çıkan mahallelerden biri ABBASAĞA Mahallesi. Kesintinin sebebi ise içme suyu hatlarında yaşanan arıza olarak belirtiliyor. 100 mm çaplı şebeke hattında meydana gelen bu sorun nedeniyle, suyun akışı kesilmiş durumda.

KESİNTİ TARİHİ VE SÜRESİ

Su kesintisi, 17 Haziran 2025 tarihinde saat 15:25’te başlayacak. Kesintinin tahmini sonunda ise saat 17:30 olarak belirlenmiş. Su probleminin giderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılacak ve İSKİ bu süreçte gelişmeleri takip edecek. Daha fazla bilgi için vatandaşların ALO 185 hattını araması öneriliyor.