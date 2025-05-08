Beşiktaş Su Kesintisi Bilgisi Duyuruldu

BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Beşiktaş’ta su kesintisi ile ilgili bilgiler açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Mayıs tarihinde İstanbul’un hangi ilçelerinde su kesintisi olacağını duyurdu. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor. İşte 8 Mayıs 2025 İstanbul su kesintisi hakkında detaylar.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA NEDENİ

Etkilenen mahalle: Muradiye Mahallesi. Arıza açıklaması ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak belirtildi. Kesinti, 08.05.2025 tarihinde saat 10:11’de başlayacak. Tahmini bitiş tarihi ise aynı gün saat 18:30 olarak duyuruldu. Detaylı bilgi almak isteyenler için ALO 185 hattı öneriliyor.