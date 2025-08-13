Haberler

Beşiktaş, Süleyman Seba’yı Andı

BEŞİKTAŞ ONURSAL BAŞKANINI ANDI

Beşiktaş, merhum Süleyman Seba’yı vefatının 11’inci yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı’nda bulunan kabri başında andı. Anma etkinliğine başkan Serdal Adalı, genel sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyesi Mehmet Sarımermer ile birlikte divan ve kongre üyeleri, Süleyman Seba’nın ailesi ve sevenleri katıldı. Anma programı, okunan duaların ardından tamamlandı.

ZEYTİNBURNU ZİYARETİ

Anma töreninin ardından, başkan Serdal Adalı ile yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Spor Kulübü’nün kurucusu Ali Sami Yen’in kabrini ziyaret etti. Bu sayede, spor camiasının önemli isimleri bir araya gelerek saygı duruşunda bulundu.

Ankara’da Memur-Sen Eylem Yaptı

Ankara'da Memur-Sen'e bağlı kamu çalışanları ve emekliler, hükümetin zam teklifini yetersiz bulduklarını belirtmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı.
Akçaabat’taki Resim Çalıştayı Sergisi Açıldı

Akçaabat'ta gerçekleştirilen 12. Uluslararası Resim Çalıştayı, farklı ülkelerden 15 sanatçının yer aldığı sergide, Gazze'deki çocukların acılarını konu alan eser dikkat çekti.

