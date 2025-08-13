Beşiktaş, Süleyman Seba’yı Andı

BEŞİKTAŞ ONURSAL BAŞKANINI ANDI

Beşiktaş, merhum Süleyman Seba’yı vefatının 11’inci yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı’nda bulunan kabri başında andı. Anma etkinliğine başkan Serdal Adalı, genel sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyesi Mehmet Sarımermer ile birlikte divan ve kongre üyeleri, Süleyman Seba’nın ailesi ve sevenleri katıldı. Anma programı, okunan duaların ardından tamamlandı.

ZEYTİNBURNU ZİYARETİ

Anma töreninin ardından, başkan Serdal Adalı ile yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Spor Kulübü’nün kurucusu Ali Sami Yen’in kabrini ziyaret etti. Bu sayede, spor camiasının önemli isimleri bir araya gelerek saygı duruşunda bulundu.