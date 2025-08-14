Beşiktaş’ta 5 Katlı Binada Yangın

YANGININ ÇIKTIĞI YERİN DETAYLARI

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan 5 katlı bir binanın ikinci katında yangın meydana geldi. Bu olay, saat 15.30 sularında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çitlembik Sokak üzerinde gerçekleşti. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Mahalle sakinleri, daireden yükselen dumanları görünce derhal durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek yangının üst katlara yayılmasını engelledi. Yangın çıkan dairede yaşayan bir karı koca, dumandan etkilenerek kendi başlarına dışarı çıkmayı başardı. Eylem sırasında çiftin evinde bulunan kedileri de kurtarıldı.

MÜDAHALE VE SONUÇLARI

Dumandan etkilenen kadına olay yerinde ilk yardım yapıldı. Daha sonra, tedbir amaçlı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Yangın sonrası daire kullanılamaz hale gelirken, soğutma çalışmalarını tamamlayan ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangınla alakalı detaylı inceleme başlatıldı.