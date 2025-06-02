Beşiktaş’ta Ağaç Üzerine Devrildi

DEVRENEN AĞACIN ARACILARA ZARARI

Beşiktaş’ta meydana gelen olayda, çınar ağacı üç aracın üzerine devrildi ve bu nedenle araçlar kullanılamaz hale geldi. Olay, Beşiktaş Türkali Mahallesi Nüzhetiye Caddesi üzerinde gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir sebeple devrilen çınar ağacının altında kimsenin olmaması, büyük bir facianın önüne geçti.

CAYDIRICI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İhbar üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve zabıta ekipleri gönderildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak durumu kontrol altına aldı. Devrilen ağacın altında kalan park halindeki araçlarla ilgili hasar tespit edildi. Aracın plakaları ise 34 CJP 471, 34 MDZ 876 ve 34 RJ 9210 olarak belirlendi. İtfaiye ekipleri, ağacı kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ARAÇ SAHİBİNİN AÇIKLAMALARI

Hasar gören araçların sahibi Ömer Bakacak, “Aracım park halindeydi. Dün akşam bırakmıştık. Altı çürümüş ağacın boşalmış. Ağacın tarihinin 150 yıllık olduğunu söylüyorlar. Zamanında bu binada da oturdum, epey eski bir ağaç. Ağacın altında gözüken 3 araç var” ifadelerini kullandı. Bu olay, ağaç bakım ve güvenliği konularının önemini yeniden gündeme getiriyor.