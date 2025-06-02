Beşiktaş’ta Ağaç Üzerine Devrildi

BEŞİKTAŞ’TA AĞAÇ DEVRELDİ

Beşiktaş’ta meydana gelen bir olayda üzerine ağaç devrilen 3 araç hasar gördü. Türkali Mahallesi Nüzhetiye Caddesi üzerindeki ağaç, bilinmeyen bir nedenle yola düştü. Devrilen ağacın altında kalan araçlar hasar aldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından, durumu bildiren ihbar üzerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri hızlıca olay yerine geldi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemleri aldı ve çevreyi kontrol altına aldı.

ARACINI PARK HALİNDE BULDU

Hasar gören araç sahiplerinden Ömer Bakacak, “Aracım park halindeydi. Dün akşam bırakmıştık. Altı çürümüş ağacın, boşalmış. Ağacın tarihini 150 yıllık diyorlar. Zamanında bu binada da oturdum epey eski bir ağaç. Ağacın altında gözüken 3 araç var.” şeklinde konuştu.