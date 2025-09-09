Beşiktaş’ta Araç Sahibi Cezalandırıldı

RESMİ HİZMETE MAHSUS ARACIN CEZASI

İstanbul’un Beşiktaş semtinde, üzerinde “resmi hizmete mahsustur” kartı bulunan bir araç, manken Şevval Şahin’e ait olduğu belirlenerek trafiğe çıkarken tespit edildi. Bu durumun ardından araç sürücüsüne para cezası uygulandı ve araç sahibine yönelik ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi’nde bu aracı kontrol altına alarak inceleme başlattı. Yapılan plaka sorgulamasında, aracın iş insanı Burak A.’ya ait olduğu ve Şevval Şahin’e tahsis edildiği öğrenildi.

CEZA VE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Söz konusu operasyon sonucunda araç sürücüsü M.A. yakalandı ve araç sahibi Burak A. ile birlikte bazı yasaklamalara uymadığı için idari para cezasına çarptırıldı. Bu yasaklar arasında, araçlarda izin almadan reklam veya işaret yerleştirmek, sesli ve ışıklı donanım bulundurmak gibi maddeler bulunuyor. Karakolda ifadesi alınan sürücü M.A. hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan yasal süreç başlatıldı.