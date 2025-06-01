Beşiktaş’ta Arkadaşını Öldüren Kadın, Tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI

Beşiktaş’ta, arkadaşını bıçaklayarak hayatına son veren kadın, polise teslim oldu. Olayın ardından, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 34 yaşındaki Demet Ç’nin Kocaeli Çayırbaşı’ndaki bir polis merkezine gidip, “Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi’ndeki evde arkadaşımı bıçakla öldürdüm” şeklinde ifade vermesi üzerine harekete geçti.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Polis ekipleri, Demet Ç’nin verdiği adrese ulaşarak 39 yaşındaki Zilif Öztürk’ün cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın kurbanı Zilif Öztürk’ün, şüpheli Demet Ç’nin evli olan kız arkadaşı olduğu ve durumsal olarak ara sıra bir araya geldikleri öğrenildi.

ŞÜPHELİ KADININ İFADESİ

Demet Ç’nin ilk ifadesinde olayı gerçekleştirdiğini ancak bunun nedenini hatırlamadığını beyan ettiği belirtildi. Halka açık bir şekilde ifade veren Demet Ç, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından “kasten öldürme” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

ADLİ SÜREÇ

Cumhuriyet Savcılığı tarafından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirilen şüpheli kadın, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebi ile hakimliğe sevk edildi.