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Beşiktaş’ta Ayrılıklar Devam Ediyor

BEŞİKTAŞ’TA TRANSFER GELİŞMELERİ

Seçim heyecanı devam eden Beşiktaş’ta, transfer konularında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüpte, Rio Ave’ye kiralık olarak gönderilen Demir Ege Tıknaz’ın gelecek sezonda kadroda yer almayacağı daha önce açıklanmıştı. Bu ayrılığın ardından bir başka ayrılık daha kesinleşti.

JACKSON MULEKA TAKIMDAN AYRILIYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Al-Kholood’da kiralık olarak forma giyen Jackson Muleka’nın Beşiktaş’tan ayrılacağını duyurdu. Suudi takım, Kongolu oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanacağını bildirdi. Adalı, transferin 1.5 milyon euro karşılığında gerçekleşeceğini ifade etti. Bu sezon Al-Kholood formasıyla toplamda 27 maça çıkan Muleka, 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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