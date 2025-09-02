Beşiktaş’ta Banka Silah Kazası Meydana Geldi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Beşiktaş Levent bölgesindeki özel bir bankanın şubesinde, güvenlik görevlisi olan kişinin elindeki otomatik silah, nöbet değişimi sırasında kaza sonucu ateş aldı. Bu durum, diğer iki güvenlik görevlisinin yaralanmasına yol açtı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Olay, saat 20.00 sularında Beşiktaş’taki bir iş merkezinde bulunan bankada gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, güvenlik görevlisi Y.Ö.’nün elindeki otomatik silah, nöbet değişimi esnasında yanlışlıkla ateş aldı. Silahın ateş alması sonucunda diğer güvenlik görevlileri B.B. (24) kolundan, M.E.E. (27) ise ayak bileğinden yaralandı. İhbar sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

POLİS İNCELEMESİ VE ŞİKAYET DURUMU

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, yaralı güvenlik görevlileri sağlık ekipleri tarafından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. İncelemelerde olay yerinde bir adet kovan tespit edilirken, yaralıların Y.Ö.’den şikayetçi olmadığı öğrenildi. Y.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.