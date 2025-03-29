Beşiktaş’ta Bayramlaşma Töreni Gerçekleşti

BEŞİKTAŞ’TA BAYRAMLAŞMA TÖRENİ

Beşiktaş’ta düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreni, Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Bu etkinlikte Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, yönetim kurulu üyeleri, divan ve kongre üyeleri, altyapı sporcuları ile taraftarlar yer aldı.

BAŞKAN ADALI’DAN BAYRAM MESAJI

Törende yaptığı konuşmada Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, “Değerli divan kurulu üyelerimiz, kongre üyelerimiz ve Beşiktaş’a gönül veren kıymetli taraftarlarımız, Beşiktaş’ımızın geleneksel hale gelen bu bayramlaşma töreninde ilk kez Camia Başkanı olarak sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Umarım nice güzel bayramlar yaşarız. Mübarek Ramazan ayının sonuna geldik. Camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar temenni ediyorum” dedi.

DERBİYE HAZIRLIK

Başkan Adalı, “Bu akşam ezeli rakibimizle önemli bir müsabaka oynayacağız. Derbinin fair-play içinde geçmesini umut ediyorum. Hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyorum. Takımımızın şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanacağına, bize çifte bayram yaşatacağına yürekten inanıyorum” diye ekledi. Ayrıca, derbide taraftar desteğinin önemine değinerek, “Bu maçta taraftarlarımıza önemli bir görev düşüyor. Birlik ve beraberlik içinde olalım, 90 dakika boyunca sadece maça odaklanalım. Son düdüğe kadar takımımızı büyük bir coşkuyla destekleyelim” ifadelerini kullandı.

TAM DESTEK VURGUSU

Adalı, “Beşiktaşımızı layık olduğu güzel geleceğe kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerin desteğini hissetmek bizleri mutlu ediyor ve yorgunluğumuzu unutturuyor. Biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda önümüzde hiçbir şey duramaz. Futbol Takımımıza derbide başarılar diliyor, mabedimizi dolduracak taraftarlarımıza verecekleri destek için şimdiden teşekkür ediyor, bir kez daha camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Bayramlaşma töreni, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekmesiyle sona erdi.