Beşiktaş’ta Bebeğin Cesedi Bulundu

İSTANBUL BEŞİKTAŞ’TA TRAJİK OLAY

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde belediyeye ait temizlik görevlileri, bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebeğin cesedine ulaştı. Yapılan ilk incelemelerde bebeğin göbek kordonunun yeni kesildiği ve vücudunda yanık izlerinin bulunduğu belirlendi. Olay, Ortaköy Çevirmeci Caddesi üzerinde meydana geldi.

BEBEĞE ULAŞILDI VE HAYATI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Çöp toplama işlemi yapan belediye personeli, metruk bir binanın önündeki konteynerde hareketsiz bir bebek buldu. Hemen ihbarda bulunuldu ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrollerde, bebeğin hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilerek cesedi Adli Tıp Kurumu’na ulaştırıldı.

ŞÜPHELİ BELİRLENDİ VE GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe Emniyet ekipleri, kısa süre içerisinde bebeği çöpe atan kişinin kimliğini belirledi. 39 yaşındaki E.A., üç çocuk annesi olarak gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde, E.A.’nın bebeği kendi başına doğurduğu, ardından cesedi bir kutuya yerleştirip çöpe attığı ortaya çıktı. Şüphelinin, olayın ardından market alışverişine gittiği öğrenildi. Polis, annenin bebek doğumunda kullandığı makasla bebeğe zarar verebileceği ihtimali üzerinde çalışıyor. Soruşturma detaylı bir biçimde devam ediyor.

Mütevellispor, Rıdvan Türküler ile anlaştı

Mütevellispor, Manisa 1. Amatör Küme'de yeni sezon için teknik direktör Rıdvan Türküler'i göreve getirdi ve sezon planlamalarını hayata geçirdi.
Bursa’da Tehlikeli Tramvay Yolculuğu Şaşırttı

Bursa'da tramvayın arkasında oturan bir çocuk, tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi, kaza olmadan olay sona erdi.

