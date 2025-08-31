Haberler

Beşiktaş’ta Bebek Cesedi Bulundu

ÇÖP KONTEYNERİ YANINDA BEBEK CENAZESİ BULUNDU

Beşiktaş’ta bu sabah saatlerinde çöp toplama çalışmaları yürüten belediye ekipleri, konteynerin yanına bırakılmış bir bebek cesedi ile karşılaştı. Olayın meydana geldiği Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak’ta, ekipler yaptıkları incelemede bebeğin cesedinde yanık ve kesik izleri olduğunu tespit etti.

OLAY YERİNE İNCELEME EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Olayı öğrenen sağlık ve polis ekipleri, hızla olay yerine intikal etti. Bebeğin durumu hakkında yapılan incelemelerde, hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda bulunan yanık ve kesik izleri, olayın ciddiyetini artırıyor. Yapılan otopsinin ardından bebek cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, bebeği çöp konteynerine atan kişileri tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı. Bu olayın arka planına ışık tutmak için detaylı araştırmalara devam ediliyor. Bu tür olaylar, toplumsal duyarlılığı artıran ve gündemdeki gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.

