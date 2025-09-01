Beşiktaş’ta Bebek Cesedi Bulundu, Vahim İddia

İSTANBUL’DA VAHİM OLAY

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, Ortaköy Çevirmeci Caddesi’nde sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir bebek cesedi buldu. Polis, olayla ilgili hemen araştırmalara başladı.

BEBEĞİN DURUMU TEKİTLENİYOR

Bebeğin vücudundaki yanıklar ve kesikler dikkat çekerken, yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesilmiş olduğu belirlendi. Cinsiyeti henüz tespit edilemedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Beşiktaş İlçe ekiplerinin başlattığı çalışmada, bebeği çöp konteynerine atan annenin kimliği ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ ANNE GÖZALTINA ALINDI

39 yaşındaki E.A., üç çocuk annesi olarak yakalanarak gözaltına alındı. Anne, bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğunu ifade etti. Yapılan incelemelerde, E.A.’nın bebeği doğurduktan sonra cesedini bir kutuya koyarak çöp konteynerine attığı anlaşıldı. Şüpheli anne daha sonra markete gidip alışveriş yaptı. E.A.’nın, doğum sırasında bebeğe makasla zarar verip ölümüne sebep olduğu iddiaları üzerinde duruluyor.