Beşiktaş’ta Bebek Olayı İddiaları Vahim

Olayın Gelişimi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Ortaköy Çevirmeci Caddesi’nde, sabah saatlerinde temizlik çalışması yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, bir çöp konteynerinin yanında bebek cesedi buldu. Olayın bildirilmesi üzerine polis, hemen araştırmaya başladı.

Cesedin Özellikleri

Yapılan incelemelerde, bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği, vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu tespit edildi. Bebek ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, cinsiyetinin henüz belirlenemediği öğrenildi. Habertürk’ün aktardığı bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe ekipleri olayla ilgili araştırmalarını sürdürdü ve bebeği çöp konteynerine atan annenin kimliğine ulaştı.

Şüphelinin Yakalanması

39 yaşında ve 3 çocuk annesi olduğu belirtilen E.A., güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Anne E.A., bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğunu ifade etti. Doğum sonrası cesedi bir kutuya koyarak çöp konteynerine attığı belirlendi. İddiaya göre, şüpheli anne, bebek doğduktan sonra markete giderek alışveriş yaptı. Ayrıca, bebeğe zarar verip ölümüne neden olduğu ihtimali üzerine de duruluyor.