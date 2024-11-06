Beşiktaş’ta Bronckhorst: Yeni Transfer Dönemi Gerekli

MAÇ ÖNCESİ ZORLUKLAR

Avrupa Ligi’nde İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, “Zor bir maç olacak. Fiziksel bir takıma karşı oynuyoruz. Puanlar almak için elimizden geleni yapacağız. Altı puana ulaşmak istiyoruz ki bu bizi sonraki turlara daha yaklaştırabilsin” şeklinde konuştu. Hollandalı teknik adam, takımın durumuna dair de bilgi vererek, sakatlık yaşayan İtalyan forvet Ciro İmmobile’nin bu maçta forma giyemeyeceğini, zorunlu bir durumda Rafa Silva’nın forvet pozisyonunda değerlendirilebileceğini söyledi.

GELECEK TRANSFERLER

Van Bronckhorst, yaz transfer döneminde ellerindeki bütçeyle iyi iş çıkardıklarını, ancak takımdaki eksiklerin hala sürdüğünü ve “Hala daha hazır değiliz. Hala daha değişiklikler gerekiyor. Bir transfer dönemi daha gerekebilir” diyerek sözlerine devam etti. İmmobile’nin yokluğunda, Mustafa ve Semih’in santrfor pozisyonunda oynayabilen yetenekler olduğunu ifade eden teknik direktör, “Keşke daha fazlasını yapabilseydik ama birçok finansal konular bizi sınırlandıran etkenler oldu. Kış transferi bittiği zaman elimizdeki kadronun daha güçlü olmuş olmasını hedefliyoruz” dedi.