Beşiktaş’ta Çakarlı Araç Üzerine Tartışma

İSTANBUL’DA TRAFİK TARTIŞMASI

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bir motokurye ile lüks araç sürücüsü arasında çakar ışıkları sebebiyle bir tartışma yaşandı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde motokuryenin, çakarlı aracı kullanan kadın sürücüye “Hanımefendi görevli misiniz? Şu an görev emriniz var mı?” şeklinde bir soru yönelttiği duyuluyor. Kadın sürücünün ise gülümseyerek “Tahsisli araç” yanıtını verdiği kameraya yansıdı.

ÇAKARLI ARAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME

Beşiktaş’ta çakarlı araç kullanan kadın hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Türkiye’de, 2918 sayılı kanunun 71. maddesi gereği çakar kullanma yetkisine sahip olan kişiler arasında sadece ambulans, itfaiye, polis, jandarma, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve üst düzey devlet görevlileri bulunuyor. Bu durum, çakarlı araç kullanımının dikkatle izlenmesi gereken bir konu olduğunu ortaya koyuyor.