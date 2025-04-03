Haberler

Beşiktaş’ta Chamberlain ve Emirhan Arasında Tartışma

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇINDA GERGİNLİK

Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Göztepe’yi konuk ettiği karşılaşmanın 59. dakikasında, siyah-beyazlı oyuncular Alex Oxlade-Chamberlain ve Emirhan Topçu arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Bu tartışma, oyun sırasında dikkat çekici bir an olarak kaydedildi.

KARŞILAŞMA ANINDA TAKIM ARKADAŞLARI DEVREYE GİRDİ

İkili arasındaki bu rahatsızlık, takım arkadaşlarının devreye girmesiyle yatıştırıldı. Özellikle Gabriel Paulista gibi arkadaşları, gerginliği büyümeden kontrol altına almayı başardı. Bu tür gerginlikler, sporun doğal bir parçası olmakla birlikte, takım içindeki uyumu koruma açısından önem teşkil ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Müslim Sarı Kimdir, Kaç Yaşında?

Müslim Sarı, siyasete dair görüşleriyle öne çıkan bir isim. Yaşı, doğum yeri ve hayatı hakkında detaylar merak ediliyor.
Haberler

Van’da Sazlık Alandaki Yangın Korkuttu

Gevaş'taki Göründü Sazlığı'nda çıkan yangın, çeşitli kuş türlerini tehdit ederken, itfaiye ekipleri çevreyi korumak için önlemler aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.