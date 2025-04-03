Beşiktaş’ta Chamberlain ve Emirhan Arasında Tartışma

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇINDA GERGİNLİK

Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Göztepe’yi konuk ettiği karşılaşmanın 59. dakikasında, siyah-beyazlı oyuncular Alex Oxlade-Chamberlain ve Emirhan Topçu arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Bu tartışma, oyun sırasında dikkat çekici bir an olarak kaydedildi.

KARŞILAŞMA ANINDA TAKIM ARKADAŞLARI DEVREYE GİRDİ

İkili arasındaki bu rahatsızlık, takım arkadaşlarının devreye girmesiyle yatıştırıldı. Özellikle Gabriel Paulista gibi arkadaşları, gerginliği büyümeden kontrol altına almayı başardı. Bu tür gerginlikler, sporun doğal bir parçası olmakla birlikte, takım içindeki uyumu koruma açısından önem teşkil ediyor.