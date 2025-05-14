Beşiktaş’ta cip bina boşluğuna düştü

KAZA ANINDA OLUP BİTENLER

Beşiktaş’ta, sokakta yokuş aşağı giden bir cip, aniden bina boşluğuna düştü. Araç içerisinde yer alan kişiler, kazadan yara almadan kurtuldu. Olay, saat 00.15 civarında Ortaköy Tavukçu Remzi Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 01 EOS 88 plakalı cip, sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybedince bina boşluğuna doğru uçtu.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Korkuluklara çarparak geçici olarak durabilen cipteki iki kişi, araçtan kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Kazanın ardından, durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekibi olay yerine yönlendirildi. Yaralanan kimse olmamasına rağmen, cip ekiplerin çalışmaları ile bulunduğu yerden alındı.