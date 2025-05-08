Beşiktaş’ta Daniel Pancu Dönüyor

DÖNÜŞ VE GÖREV DEĞİŞİMİ

Beşiktaş’ta beklenmeyen bir durum gelişti. Kulübün efsanevi forveti Daniel Pancu, Siyah-beyazlılara yeniden katıldı. Pancu, Beşiktaş Futbol A Takımı’nda görev alarak UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesini almak üzere staj yapacak.

PANCU’NUN GÖREVİ VE ANTRANMANLAR

Kulüpten yapılan açıklamada, “Eski futbolcumuz Daniel Pancu, UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını Futbol A Takımımızda yapacak. Daniel Pancu, bu hafta teknik heyetimizle antrenmanlarda yer alacak ve Trendyol Süper Lig’de Adana Demirspor’la oynayacağımız maçta takımımızla beraber olacak. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” ifadelerine yer verildi.

2002-2006 yılları arasında Beşiktaş forması giymiş olan Pancu, daha sonra Bursaspor’a transfer olmuştu. Beşiktaş ile 111 maça çıkan Pancu, bu süreçte 24 gol ve 11 asist kaydetti. Futbol kariyerini sona erdirdikten sonra antrenörlük yaşamına Academia Rapid’de başlamış, ardından Rapid Bükreş, Poli Iaşi, FC Voluntari, Romanya U20 ve Romanya U21 takımlarında görev almıştı.