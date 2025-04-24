Beşiktaş’ta Deprem Sonrası Çalışmalar Yapıldı

DEPREM SONRASI SÜREÇ TAKİP EDİLDİ

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Beşiktaş İlçe Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile birlikte AYÖM’de süreci yakından izledi. Daha sonra Aykut Barka Parkı’nda toplanan vatandaşları ziyaret etti.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAYINLANDI

Rasim Şişman, depremin hemen sonrasında yaptığı açıklamada, “Depremin hemen ardından süreci yakından takip etmek üzere AYÖM’de Kaymakamımız Oğuzhan Bingöl ile bir araya geldik. Aykut Barka Deprem Parkı’nda toplanan komşularımızla buluşarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, ihtiyaçlarını karşıladık. Her türlü acil durumda Çözüm Merkezimiz veya sosyal medya üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Tüm komşularımıza bir kez daha geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ’NDEN YARDIM ELİ

Beşiktaş Belediyesi, depremin ardından vatandaşa çorba, kek ve meyve suyu ikram etti. Çok sayıda noktada gerçekleştirilen ikramların, geceyi dışarıda geçiren komşular için sabah saatlerine kadar devam ettiği bildirildi. Ayrıca, Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Beltaş Kafeler, ücretsiz çay ikramıyla birlikte 24 saat açık olarak hizmet verdi. Başkan Vekili Rasim Şişman, ilçedeki diğer toplanma alanlarına da ziyarette bulunarak komşularla bir araya geldi.