Beşiktaş’ta Emirhan Sakatlandı, Oyun Dışında

MATCH ÖNCESİ SAKATLIK ŞOKU

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş, maçın başlarında tahmin edilmeyen bir sakatlıkla sarsıldı. İlk 11’de mücadeleye başlayan Emirhan Topçu, 9. dakikada sakatlık geçirdi. Yapılan tedavi sonrasında Emirhan oyuna devam etti.

Ancak Emirhan, 15. dakikada bir kez daha kendisini yere bıraktı ve bu sefer oyundan alındı. Sakatlığından dolayı soyunma odasına yönelen Emirhan’ın yerine 17. dakikada Tayyip Talha Sanuç sahaya girdi. Bu durum, Beşiktaş’ın maçta yaşadığı sıkıntılardan bir tanesini oluşturdu.