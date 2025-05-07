Beşiktaş’ta Emirhan ve Salih’in Yaralanması

EMİRHAN TOPÇU’DA YARALANMA BELİRTİLERİ GÖRÜLDÜ

Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Emirhan Topçu’nun sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Kulüp, “Futbol A Takımımızın Atakaş Hatayspor’la oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama” şeklinde bilgi verdi.

SALİH UÇAN DA YARALANDI

Siyah-beyazlı kulüp, ayrıca Salih Uçan’ın sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem olduğuna dair bir açıklama yaptı. “3 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir” denildi.

TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yaralanma tarihleri itibarıyla tedavilerine başlanan Salih Uçan ve Emirhan Topçu’nun tedavi süreçlerine kulübün sağlık ekibi tarafından devam edildiği belirtildi. Bu süreçlerin nasıl ilerleyeceği, kulüp tarafından yakından takip ediliyor.