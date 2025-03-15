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Beşiktaş’ta Galatasaray Derbisi Öncesi Sakatlık Krizi

Sakatlık Krizi Beşiktaş’ı Zorluyor

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor ile olan mücadelede Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi önemli bir sakatlık krizi yaşadı. Siyah-beyazlıların stoperi Felix Uduokhai, maçın ikinci yarısında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Uduokhai’nın sakatlığının ardından 55. dakikada Onur Bulut, onun yerini aldı.

Paulista’nın Dönüşü Sorunlarla Geldi

Beşiktaş takımında 3.5 ay aradan sonra sahaya çıkan Gabriel Paulista, ilk yarıda aldığı darbe sonrasında sakatlandı ve ikinci yarının başında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Paulista’nın yerine Emirhan Topçu, ikinci yarıda görevi devraldı. Beşiktaş, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında evinde lider konumda bulunan Galatasaray ile karşılaşacak.

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