Beşiktaş’ta Gergin Olaylar Yaşandı

BEŞİKTAŞ BAŞKANI SERDAL ADALI’DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş’ın başkanı Serdal Adalı, olağan Divan Kurulu Toplantısı sırasında eski başkan Hasan Arat ile Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Adalı, “Camiamıza mutlu haberler verdiğimiz, bu olumlu gelişmelerin etkisiyle güzel geçmesini umduğumuz bugünü ne yazık ki burnumuzdan getirdiler. Bugün düzenlenen Divan Kurulu toplantımızda yaşanan olaylar camiamızı derinden üzmüştür.” diyerek duruma üzüntüsünü dile getirdi.

BEŞİKTAŞ’IN KÜLTÜRÜNE DÖNÜŞ ÇAĞRISI

Adalı, sözlerine devam ederek, “Bu görüntüler, bu yaşananlar Türk sporunun öncü kulübü Beşiktaş’a yakışmıyor. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana birlik beraberlik çağrısı yaparken, camiamızın artık yeni bir başlangıç yapması gerektiğini söylüyorduk. Beşiktaş camiası kolay günlerden geçmedi, hepimiz Beşiktaş’a yaşatılanlardan dolayı zorlu bir süreçteyiz. Ancak yeni dönemle birlikte bir an önce normalleşmek, enerjimizi Beşiktaş’ın başarısı için kullanmak durumundayız.” dedi.

OLAYIN TEKRARLANMAMASI İHTİYACI

Adalı, yaşananların bir kötü anı olarak kalmasını dileyerek, “Bugün bizi üzüntüye, öfkeye, utanca sevk eden bu görüntüler kötü bir anı olarak kalacak. Beşiktaş çatısı altında bir daha böyle olaylar yaşanmayacaktır. Beşiktaş’ı hepimizin bildiği, sevdiği, temsil ettiği kültürüne, değerler manzumesi olan kimliğine geri döndüreceğiz.” ifadesinde bulundu. Ayrıca, “Bunu birlik beraberlikle, camia olarak başaracağız. Bu tarz eylem ve söylemlerin Beşiktaşımıza en ufak bir getirisi yoktur.” diye ekledi.

HÜSEYİN YÜCEL’DEN EDİLEN AÇIKLAMALAR

Öte yandan, Beşiktaş’ın eski başkanlarından Hasan Arat sonrasında başkanlık görevini üstlenen Hüseyin Yücel de yaşanan olaylar hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımladı. Yücel, “Değerli Beşiktaşlılar, Divan kurulu toplantımızı ve Beşiktaşlılık duruşuna yakışmayan olayları üzülerek takip ettim. Bu gibi olası durumları yatıştırması ve yönetmesi beklenen kurulun başkanının olayın içinde olması kabul edilemez.” sözlerine yer verdi.

TOPLANTIYA YENİK KAHVALTILAR

Divan kurulu toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Toplantı sırasında Hasan Arat’ın konuşması esnasında seslerin yükselmesi üzerine gerginlik artış gösterdi. Arat’ın konuşmasına devam etmesiyle birlikte, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile de gergin anlar yaşandı. Yamantürk’ün Arat’a yumruk attığı ve ardından salondan bir kişinin yine Arat’a saldırdığı görüldü. Yaşanan bu olayların ardından olağan divan kurulu toplantısı tatil edildi.