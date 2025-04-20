Beşiktaş’ta Immobile Krizi Yaşanıyor

BEŞİKTAŞ’TA CİRO IMMOBILE KRİZİ

Beşiktaş’ta Ciro Immobile ile ilgili sorunlar gündemde. Siyah-beyazlı ekip, sezon sonunda 35 yaşındaki İtalyan golcüyle yollarını ayırmayı planlıyor. Başkan Serdal Adalı, hafta içinde katıldığı bir canlı yayın programında, tecrübeli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğunu ifade etmişti. Bu gelişmelerin ardından Immobile, Göztepe maçının ardından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

IMMOBILE’İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Göztepe karşılaşmasını yedek kulübesinde tamamlayan Immobile, maç sonrası sosyal medya hesabında Altın Ayakkabı ile bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşıma, “Telefon, bu mücevheri anılardan çıkardı” ifadelerini ekledi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce yaptığı açıklamada Immobile ile ilgili bilgiler verdi. Adalı, “3 futbolcuyla ilgileniyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. 8 olursa, birileri gitmeden ihtimali yok. 50 milyon euro verip, oyuncuları göndermem! Makul şekilde gidecek oyuncular da var. Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre Immobile’nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz” demişti.

IMMOBILE’DEN MOTİVE EDİCİ AÇIKLAMA

İtalyan golcü, Başkan Serdal Adalı’ya cevap niteliğinde bir açıklama yaparak, siyah-beyazlı formayla ligde kalan haftalarda ve gelecek sezon için motive olduğunu belirtti. Kişisel sosyal medya hesabında paylaşım yapan 35 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasının kendisi için büyük bir anlam taşıdığını vurgulayarak, “Geçtiğimiz temmuz ayında büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul’a geldim. Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek” ifadelerini kullandı.

TRANSFER DURUMU VE PERFORMANS

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Lazio’dan kadrosuna kattığı Immobile ile bu sezon 36 maçta mücadele etti. İtalyan futbolcu, bu karşılaşmalarda 15 gol atmayı başardı ve 3 asist yaptı. 35 yaşındaki golcünün, Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor.