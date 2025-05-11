Beşiktaş’ta İş Yeri Kurşunlandı

BEŞİKTAŞ’TA KURŞUNLAMA OLAYI

Beşiktaş’ta bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Mayıs’ta Yıldız Mahallesi’nde gerçekleşen olay üzerine yaptıkları çalışmalarda güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların kimliğini tespit etti.

OPERASYON VE GÖZALTILAR

Ekipler, olayla bağlantılı olarak 5 şüpheliden L.A. ve U.A.Ö.’nün kapalı iş yerini kurşunladığını, İ.A’nın havaya ateş ettiğini, M.E. ve A.S.A’nın ise çevreyi gözetlediğini belirledi. Üsküdar ve Esenler’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda zanlılardan A.S.A. ve U.A.Ö. yakalandı. Gözaltına alınan bu iki şüpheliye “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet”, “mala zarar verme” ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarından adli işlem uygulandı.

POLİSİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, olayın diğer 3 zanlısının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte güvenlik önlemleri artırıldı ve bölgedeki güvenlik kameraları incelenmeye devam ediyor.