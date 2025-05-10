Beşiktaş’ta İşletme Mühürlendi, Şiddet Kınandı

BEŞİKTAŞ’TA ŞİDDET OLAYI

Beşiktaş’ta, bir kadını bıçakla yaralamaktan tutuklanan şüpheliye ait olan işletme belediye tarafından mühürlendi. Beşiktaş Belediyesi, Ulus Mahallesi Yavuz Sokak’ta gerçekleşen şiddet olayına dair sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada, şiddet olayının derin bir üzüntü ve öfkeyle karşılandığı ifade edildi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET KINANDI

Paylaşımda, “Kadına yönelik şiddetin her türlüsünü en güçlü şekilde kınıyor, saldırıya uğrayan S.M’nin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.” denildi. Ayrıca, belediyenin, bu tür şiddet olaylarına karışan işletmeleri mühürleme kararının arkasında olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Komşularımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.” ifadesi yer aldı.