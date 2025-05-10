Beşiktaş’ta Kadın Bıçakla Yaralandı, Şüpheli Tutuklandı

OLAYIN GEÇMİŞİ VE GÖZALTINA ALMA

Beşiktaş’ta bir kadını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Ulus Mahallesi Yavuz Sokak’ta, dün gelen “bıçakla yaralama” ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bıçakla yaralanan S.M. isimli kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİNİN TESLİM OLDUĞU ANLAR

Olayın ardından kaçan şüpheli F.K., bir süre sonra Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. F.K.’nın elinden yaralandığı tespit edildi ve polisler tarafından hastaneye götürüldü.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Hastane işlemlerinin ardından F.K., Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.