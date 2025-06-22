Beşiktaş’ta Kadın İntihar Girişiminde Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Beşiktaş’ta yer alan bir apartmanın dördüncü katında yaşayan bir kadın, bilinmeyen bir sebepten ötürü oturduğu dairenin penceresine çıkıp intihar girişiminde bulundu. Bu durum, 15.45 sıralarında Gayrettepe Mahallesi’nde gerçekleşti.

KOMŞULARIN MÜDAHALESİ

Kadının atlamak üzere olduğunu gören komşular, hızla harekete geçti. Alt katlardan kadını tutarak pencereden içeri almaya çalıştılar ve başardılar. O esnada yaşananlar, bir vatandaşın cep telefonuna kaydedildi.

Kadın son anda kurtarılırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesinin olup olmadığıyla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.