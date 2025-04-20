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Beşiktaş’ta Kavga Ortaya Çıktı

Olay, Beşiktaş’ta yaşanan bir yol verme tartışmasının kavga ile sonuçlandığı anları içeriyor. Ters yönden giden bir otomobil sürücüsü ile bir moto kurye arasında gerçekleşen bu olay, etraftaki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi.

Olayın Gelişimi

Beşiktaş’taki bir kafede saat öğle sıraları meydana gelen olayda, ters yönden gelen bir otomobil sürücüsü, moto kuryeye korna çalarak tepki gösterdi. Bunun üzerine kurye, sürücüye “Ters yöndesin abi, sen geç” diyerek karşılık verdi. Bu yanıt sonrasında sürücü, moto kuryeye küfür ve hakaretler etti. İki taraf arasında büyüyen tartışma, kavgaya dönüşerek yumrukların havada uçuşmasına yol açtı. Bu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Çevredekilerin Tepkisi

Olay esnasında tanık olan vatandaşlar, yaşanan kargaşayı kaydedip sosyal medya üzerinden paylaştı. Hem kuryenin hem de sürücünün sert sözleri ve fiziksel mücadelesi, dikkat çekti. Bu tür olayların kurgusal gerçekliği, toplumda yol verme ve trafik kurallarına uyum konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Beşiktaş’ta yaşanan bu kavga, güvenlik kameralarına da yansıdı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

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