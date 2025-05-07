Beşiktaş’ta Kavga Z.E.’yi Yaraladı

Olay sabaha karşı Beşiktaş’ta gerçekleşti. Eğlence mekanında başlayan tartışma, sokakta devam etti ve tartışma sırasında Z.E. isimli 24 yaşındaki kişi silahla ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yaralamayı gerçekleştiren kişinin güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi ve olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

OLAYIN GELİŞİMİ VE TARTIŞMA

Olay, Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi Yalı Sokak’ta saat 04.00 sularında yaşandı. Eğlence mekanında meydana gelen tartışma, dışarı taşınca bir taraf silahını kullanarak Z.E.’yi yaraladı. Olay sonrası silah sesini duyan çevredeki kişiler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Z.E.’yi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Olay yerinde güvenlik güçleri yaptıkları incelemelerde beş adet boş kovan buldu.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştiren şüpheli S.Y. isimli 19 yaşındaki güvenlik görevlisi olarak tespit edildi. Şüpheli, olayda kullandığı silahla birlikte Küçükçekmece’de yakalandı. S.Y.’nin ifadesinde, Z.E.’nin mekan içerisinde taşkınlık çıkardığını ve kendisini uyarmak için yanına gittiğinde yumruk yediğini belirttiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y., ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Şüpheli S.Y.’nin Z.E.’yi yaraladığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, S.Y.’nin silahı ateşleyişi ve Z.E.’yi yaralı olarak kanlar içinde bırakıp kaçışı net bir şekilde görülüyor. Bu kayıtlar, olayın aydınlatılmasında önemli bir delil oluşturuyor.