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Spor

Beşiktaş’ta Malmö İçin Hazırlık Süreci Başladı

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BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA LİGİ HAZIRLIKLARI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında oynayacağı Malmö maçı için hazırlıklarına antrenman yaparak başladı. Takım, Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Kasımpaşa karşısında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamlama fırsatı buldu.

FUTBOLCULARIN ANTRAINMAN PROGRAMI

Diğer oyuncular ise antrenmanlarına pas çalışması, 5’e 2’nin yanı sıra ısınma koşularıyla giriş yaptı. İdman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Bu çalışmalar, Beşiktaş’ın önümüzdeki maç için hazırlıklarını hızlandıracak durumda.

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