“Beşiktaş’ta Midyeci Ahmet’e Silahlı Saldırı”

Olay, 1 Eylül Pazar günü saat 02.30 civarında Yıldız Mahallesi’ndeki Çırağan Caddesi’nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde cadde üzerindeki Midyeci Ahmet adlı işletmeye gelen üç kişi, sıranın uzun olması nedeniyle çalışanlarla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü ve üç kişi “geri geleceğiz” diyerek tehditlerde bulunarak iş yerinden ayrıldı.

POMPALI TÜFEKLE SALDIRI

İki saat kadar sonra, motosikletle gelen kasklı iki şüpheliden biri, iş yerinde yemek yiyen müşterilere pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirdi. Ortam bir anda karıştı; iş yeri çalışanlarından biri, silahla ve diğeri ise kaldırımdan aldığı taşla saldırganlara karşılık verdi. Saldırı sonucunda, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği dört müşteri yaralandı. Yaralanan kişiler arasında İbrahim K. (24) ayağından, Tuna A. (19) bacağından, Osman B. (34) ayağından ve Umut Atahan A. (22) bacak ve kalçasından yaralandı. İş yerine ise iki kurşunun isabet ettiği belirtildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırı anı ve sonrası güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.