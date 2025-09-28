Beşiktaş’ta Mıknatıslı Düzenekte Kokain Ele Geçirildi

ŞÜPHELİ DAVRANIŞLAR POLİSİ ŞÜPHELENDİRDİ

Beşiktaş’ta motorize yunus polisleri, uygulama sırasında durdukları bir aracın sürücüsünün davranışlarından şüpheleniyor. Araçtaki mıknatıslı düzeneği fark eden polis, cep telefonunu teybin üstüne değdirerek kilit tuşuna uzun süre basılı tutunca sol arka kapıdaki gizli bölmenin açıldığını tespit etti.

GİZLİ BÖLMEDE YASADIŞI MALZEMELER BULUNDU

Yapılan incelemede gizli bölmede, çok miktarda kokain ve kalaşnikof silahta kullanılan özel yapım şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan Kadir Can K. (21) tutuklandı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus polisi, Türkali Mahallesi’ndeki bir sokakta uygulama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan 34 UN 7956 plakalı otomobilden inen Kadir Can K.’nin üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

POLİSİN GBT SORGUSU ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Polis, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda da herhangi bir olumsuzluk bulunmayan Kadir Can K.’nin tedirgin hali ve hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine araçta arama yapan ekipler, teyip kısmının önünde düzeneği harekete geçiren mıknatıs sistemini fark etti. Sisteme telefon değdirerek aracın kapı kilit tuşuna uzun süre basılı tutan polis, sol arka kapının plastik kısmının öne doğru açıldığını gördü.

KOKAİN VE ŞARJÖR ELE GEÇİRİLDİ

Kapının iç kısmında yapılan incelemede, 11 parça halinde toplam daralı ağırlığı 11.3 gram olan kokain ve kalaşnikof silahta kullanılan 50 fişek kapasiteli özel yapım şarjör ele geçirildi. Kadir Can K.’nin üstünde bulunan 9 bin lira ve cep telefonuna da el konuldu.

ŞÜPHELİ ADLİ İŞLEME TABİ TUTULDU

Aramaların ardından gözaltına alınan Kadir Can K., emniyete götürüldü. İfadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kadir Can K., ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.