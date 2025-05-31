Beşiktaş’ta Motosiklet Kazası Meydana Geldi

İKİ MOTOSİKLETİN KAFALARI ÇARPISINDA YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Beşiktaş’ta meydana gelen kazada iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından yola savrulan iki motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kaza, Beşiktaş Çırağan Caddesi’nde saat 10.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Beşiktaş yönüne giden 34 NAL 106 plakalı motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen 34 MZY 238 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

KAZA SONRASI OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yola savrulan sürücülerin durumunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılara, ambulansla hastaneye yoğun bakım hizmeti sağlandı. Kaza sebebiyle Çırağan Caddesi’nde trafik bir süre kontrollü olarak akışına devam etti. Kaza yapan motosikletlerin kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Öte yandan, kaza anında motosiklet sürücüleri yerde yatarken, çevredeki vatandaşların yardım etmeye çalıştığı anlar cep telefonlarıyla görüntülendi. Bu durum, olayın etkisini ve toplumun dayanışmasını gözler önüne serdi.