Beşiktaş’ta Motosiklet Kazasında İki Yaralı

İKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

İstanbul Beşiktaş’ta karşı yönlerden gelen iki motosiklet sürücüsü kafa kafaya çarpıştı ve her iki sürücü de yaralandı. Kaza sonrası bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Bu olay saat 10.30 civarında Beşiktaş Çırağan Caddesi’nde gerçekleşti.

KAZA ANI VE YARDIM GÖNDERMELERİ

Alınan bilgilere göre, Beşiktaş yönünde ilerleyen 34 NAL 106 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 34 MZY plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yere düştü. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı. Çırağan Caddesi’nde kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı ve sonrasında normale döndü. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. Ayrıca kaza anından sonra yere düşen sürücülere yardım etmeye çalışan vatandaşların anları, telefon kameraları tarafından kaydedildi.